Favoritos estão no Final Four. Quem será o campeão paulista masculino?

O Campeonato Paulista masculino tiro curto por causa do novo coronavírus chega em seu momento decisivo. O Final Four que vai apontar o campeão começa no sábado, com os confrontos das semifinais, e termina na terça-feira, data também da abertura da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

As equipes apontadas como favoritas antes do início da competição confirmaram os prognósticos.



Shamell, do São Paulo, contra Jimmy, do Paulistano. Foto: Willian Oliveira/Foto Atleta

Invicto, o Bauru, do técnico Léo Figueiró, enfrenta o Paulistano. Foram seis vitórias com atuações convincentes, sendo duas delas sobre Franca. A equipe de Régis Marelli também fez uma boa campanha (5v e 2d), sendo superado pelo Pinheiros, na primeira fase, e pelo São Paulo, na segunda.

A equipe da capital terá vantagem de atuar em casa (mesmo sem público), já que o ginásio Antonio Prado Júnior foi escolhido pela Federação Paulista de Basquete para receber o Final Four.

São Paulo e Franca se enfrentam na outra semifinal.

A equipe do Morumbi, do técnico Cláudio Mortari, diminuiu o investimento no basquete da temporada passada para esta, mas, mesmo assim, montou um elenco muito forte, com Georginho, Shamell, Lucas Mariano, entre outros… Foram seis vitórias e apenas uma derrota. Bicampeão, o time de Helinho conquistou quatro vitórias e sofreu apenas duas derrotas.

A rodada no sábado começa 16h, com São Paulo e Franca. Na sequência, 18h, jogam Bauru e Paulistano. Os jogos terão transmissão ao vivo pelo BandSports e pela TVFPB – canal GCS Sports no YouTube. A final será na terça-feira, às 19h.