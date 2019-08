Final da LBF terá cinco medalhistas de ouro no Pan em quadra

A final da Liga de Basquete Feminino entre Vera Cruz Campinas e Sampaio Basquete começa nesta sexta-feira, no ginásio do Tênis Clube de Campinas, e tem como atrativo cinco medalhistas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima.

Do lado de Campinas, atual campeão da LBF, estará Patty, titular do técnico José Neto na campanha vitoriosa da seleção brasileira, que subiu no lugar mais alto do pódio depois de 28 anos no Pan. Já o time do Maranhão conta em suas fileiras com Tainá Paixão, cestinha da decisão contra os Estados Unidos com 24 pontos, além de Clarissa, melhor jogadora do Brasil no Pan, Tati Pacheco e Raphaella Monteiro.



Brasil foi ouro no Pan depois de 28 anos. Foto: Alexandre Loureiro/COB

O Vera Cruz Campinas, do técnico Antonio Carlos Vendramini, chega à decisão credenciado pela melhor campanha na temporada, com 16 vitórias e apenas duas derrotas. Nos playoffs, o time passou pelo Instituto Brazolin/São Bernardo/Unip nas quartas por 2 a 0 e pela Uninassau/Cabo de Santo Agostinho, por 2 a 1, na semifinal.

A equipe do argentino Cristian Santander registrou apenas uma vitória a menos do que o Vera Cruz na fase de classificação (15 vitórias e três derrotas) e chegou à decisão eliminado Ituano Basquete nas quartas e Santo André/Apaba/Caoa Chery na semifinal, ambas por 2 a 0.

#FinaisLBFCAIXA2019🏆 Depois do ouro brilhante da Seleção no PAN, @BasqueteCruz e @SampaioBasquete começam a decisão nacional nesta sexta, na ESPN Extra e na @tvnsports. Se liga na agenda pra não perder um detalhe sequer dessa série que vai pegar 🔥!#LBFnaESPN#LBFnaTVNSports pic.twitter.com/dl8pSBTyKt — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) August 12, 2019

A série melhor de cinco terá transmissão da ESPN Extra, do WatchESPN e da TV NSports, que retransmitirá pela WEB o sinal da emissora parceira de mídia da LBF.

O segundo jogo também será em Campinas, no domingo, novamente no ginásio do Tênis Clube, com capacidade para 2,5 mil pessoas. A série vai para o Maranhão para o jogo 3, na quinta-feira, dia 22, no Ginásio Costa Rodrigues. Se necessário, o jogo 4 acontece no sábado, 24, também em São Luís, e o jogo 5, em Campinas, no dia 29.

