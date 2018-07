Final do NBB opõe os amigos José Neto e Gustavinho

O esporte, muitas vezes, coloca amigos de lados opostos. A final do NBB entre Flamengo e Paulistano, sábado, às 10h15, no Rio de Janeiro, é mais um exemplo. A equipe rubro-negra busca mais um título nacional sob o comando de José Neto. Os paulistas vão atrás da primeira taça com Gustavo de Conti, o Gustavinho, no banco.

Os dois trabalharam juntos no Paulistano há quase dez anos. Mas não é só isso. Tem uma trajetória profissional que se cruzou muitas vezes – sempre foram companheiros de quarto na comissão da seleção brasileira, por exemplo, -, com uma ligação muito forte fora de quadra. José Neto é padrinho de casamento de Gustavo. Trocam ideias sobre basquete, trocam experiências de vidas.

Agora, pelo esporte, estão com o relacionamento interrompido. Só vão se falar nesta sexta-feira, quando participaram da coletiva oficial da decisão. Até lá, nada dos telefonemas costumeiros, nada de trocar mensagens pelo celular…

Amigos, amigos, negócios à parte.

No esporte, José Neto está um passo adiante. Mais velho, 43 anos, já foi campeão do NBB na temporada passada com o Flamengo e, este ano, conquistou o título da Liga das Américas.

Gustavinho, de 34, busca o primeiro título de expressão no basquete nacional. Já derrotou Neto, ao menos, na disputa pelo prêmio de melhor treinador da temporada. Venceu eleição com 56,8% dos votos contra 20,8% do amigo/rival.

A verdade é que, independentemente do vencedor na decisão do NBB, o trabalho realizado por José Neto e Gustavinho precisa se aplaudido de pé. Em um basquete tão sofrido como o brasileiro, os dois são esperança de renovação.