Fiquem atentos ao Memphis Grizzlies

A surpresa deste início de temporada da NBA atende pelo nome de Memphis Grizzlies. A equipe de Lionel Hollins derrotou o até então último invicto da Liga, o New York Knicks.

A vitória por 105 a 95 confirmou que a franquia do Tennessee pode almejar algo maior do que ser apenas uma classificação aos playoffs.

Com sete vitórias e uma derrota (87,5% de aproveitamento), o Memphis é o melhor time da liga até aqui, ultrapassando justamente os Knicks, que tem seis vitórias e agora uma derrota (85,7%).

Para reforçar esses números, os Grizzlies, além de derrotar o New York, já bateram o Miami Heat, atual campeão, por 104 a 86, no dia 11 de novembro, e o Oklahoma City Thunder, o vice, por 107 a 97, na última quarta-feira.

A única derrota foi para o Los Angeles Clippers, outro que pode surpreender neste ano, por 101 a 92, no dia 31 de outubro, justamente em sua estreia na temporada.

Na vitória sobre os Knicks, o Memphis fez uso da defesa para conter o rival. O trabalho no garrafão (defensivo e ofensivo) e uma linha de perímetro forte de marcação foram o segredo do sucesso.

Zach Randolph foi o destaque, com 20 pontos e 15 rebotes, sendo que oito foram ofensivos. O pivô Marc Gasol também acompanhou o bom desempenho do companheiro de garrafão, com 24 pontos e sete rebotes.

Rudy Gay foi outro que teve uma atuação consistente. O ala anotou 17 pontos, deu quatro tocos, três assistências, pegou dois rebotes e ainda conseguiu dois roubou de bola.

O armador Mike Conley conduziu o time como fazem os grandes armadores: 16 pontos e oito assistências. Por fim, Tony Alen, que fecha o quinteto titular de Lionel Hollins, se destacou pela forte marcação, contribuindo para que o ataque dos Knicks não funcionasse como de costume.

Claro que estamos apenas no início da temporada, mas é bom ficar de olho nesta equipe do Memphis. Eles podem surpreender!

Confira os melhores momentos da vitória dos Grizzlies contra os Knicks: