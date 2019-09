Flamengo abre o NBB; São Paulo e Corinthians se enfrentam na estreia

A Liga Nacional de Basquete divulgou nesta quarta-feira a tabela do primeiro turno da temporada 2019-2020 do Novo Basquete Brasil. Atual campeão, o Flamengo abre o torneio contra o Minas, dia 12 de outubro, sábado, às 12h45, no ginásio do rival.

Destaque também para o encontro entre Corinthians e São Paulo logo na estreia. O clássico acontece no dia 15 de outubro, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. A equipe tricolor disputa o NBB pela primeira vez na história.

Outro estreante, a Unifacisa, estreia no dia 12 de outubro, contra o Rio Claro, que voltou ao NBB nesta temporada. A última vez em que o time paulista disputou o torneio foi na temporada 2015-2016. O jogo será em Campina Grande, na Paraíba.

Atual vice-campeão do NBB, Franca só estreia no dia 19 de outubro, diante do Corinthians, como visitante. O calendário foi adaptado para que o time do técnico Helinho pudesse se preparar com calma para o confronto com o Brooklyn Nets, da NBA, no dia 4 de outubro, nos EUA.

O sistema de disputa foi mantido em relação à temporada 2018/2019. A fase de classificação será realizada em dois turnos (agora com 16 equipes) e classificará os 12 primeiros colocados aos playoffs.

Já no mata-mata, as oitavas de final serão disputadas em uma melhor de três, com os Jogos 2 e um possível 3 na casa do time de melhor campanha. A partir das quartas de final, as séries de playoffs adotarão o formato melhor de cinco, com os Jogos 2, 3 e um possível 5 na casa do time mais bem colocado na fase de classificação.

Confira os primeiros jogos:

12/10 (Sábado)

12h45 -Minas x Flamengo

16h – Unifacisa x Rio Claro

14/10 (Segunda-feira)

19h – Minas x Botafogo

19h30 – Basquete Cearense x Rio Claro

15/10 (Terça-feira)

19h30 – Paulistano x São José

20h – Corinthians x São Paulo

16/10 (Quarta-feira)

19h30 – Unifacisa x Pato Basquete

20h15 – Brasília x Botafogo

17/10 (Quinta-feira)

19h30 – Paulistano x Mogi das Cruzes

18/10 (Sexta-feira)

19h30 – Basquete Cearense x Pato Basquete

21h10 – Brasília x Flamengo

A tabela completa do primeiro turno aqui