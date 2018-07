Flamengo surpreende positivamente na NBA

O Flamengo surpreendeu positivamente contra o Phoenix Suns, no primeiro de três jogos que o atual campeão do Mundial de Clubes vai disputar contra equipes da NBA, apesar da derrota por 12 pontos de diferença (100 a 88).

Claro que o adversário disputava apenas o primeiro jogo da pré-temporada após um período de treinos físicos bastante pesados. Claro que o time do Arizona não está entre os melhores da melhor liga de basquete do mundo. Mas os comandados do técnico José Neto também atuaram em um ambiente estranho do costumeiro. A partida foi disputada nas regras da NBA, por exemplo.

Oito minutos a mais de jogo (48 contra 40 da Fiba) fez uma diferença brutal, principalmente se comparamos os elencos. Neto utilizou dez jogadores, enquanto Jeff Hornacek, 15. Não à toa, o Phoenix deslanchou depois que Isaiah Thomas e Gerald Green saíram do banco. O primeiro fez 18 pontos e foi o cestinha do jogo.

Também não é fácil adaptar-se aos arremessos de longa distância. A linha de três na NBA fica a 7,05m da cesta contra 6,75m da Fiba. O Flamengo registrou um aproveitamento de 24%, com seis acertos em 25 tentativas. Os jogadores do Phoenix, mais acostumados, converteram oito de 21 (38,1%).

A atuação do Flamengo precisa ser elogiada. A equipe rubro-negra não se intimidou contra os norte-americanos. Fez o seu jogo tradicional, com uma defesa forte. combatente e uma boa rotação ofensiva. Exagerou, em alguns momentos, é verdade, nos chutes de longe, mas nada fora do comum para uma equipe que estava atrás do placar.

Individualmente, o destaque foi o armador Nicolas Laprovittola. O argentino terminou com um duplo-duplo. Foram 13 pontos e impressionantes 12 assistências. Será difícil o jogador ficou muito tempo por aqui.

O Flamengo agora enfrenta o Orlando Magic, na próxima quarta-feira, e o Memphis Grizzlies, dia 18, antes de voltar ao Brasil.

Confira alguns lances da partida entre Flamengo e Phoenix: