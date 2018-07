Fluminense desiste e faz LNB passar vergonha

O Fluminense não conseguiu se classificar dentro da quadra, apresentou um projeto e recebeu um convite da Liga Nacional de Basquete para participar da 6ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB).

Um pouco mais de um mês depois de entrar pelas portas dos fundos, o time das Laranjeiras, que, segundo os organizados iria “agregar valor ao campeonato”, desistiu da disputa por não conseguir encontrar patrocinadores para bancar uma equipe competitiva.

O discurso dos dirigentes da LNB, claro, será o de que isso poderia acontecer, já que foi apenas um convite e o Fluminense teria de apresentar garantias para confirmar sua participação.

A nota oficial do Fluminense diz exatamente isso, de que não foi possível captar os valores exigidos para montar uma equipe forte, capaz de brigar pelo título. O clube acrescentou ainda que mantém o desejo de fazer parte da elite do basquete.

O que aconteceu foi uma vergonha para o basquete nacional!!!

Antes do Fluminense, o Joinville também abriu mão de disputar o NBB por não conseguir arrecadar nem sequer 25% do valor necessária para manter o time.

Nesta terça-feira, em reunião da LNB, Tijuca, do Rio de Janeiro, e Vitória, do Espírito Santo, também desistiram de participar da competição. O motivo foi o mesmo: falta de dinheiro.

Com isso, o NBB6 contará com apenas 17, um a menos em relação ao torneio do ano passado. As novidades serão o Macaé, que se classificou dentro de quadra, e o Goiânia, que recebeu o convite, mas diferentemente do Fluminense, apresentou garantias para disputar o torneio.

A 6ª edição do NBB começa no dia 9 de novembro, com o jogo entre Flamengo e Brasília, e termina no dia 24 de maio de 2014. A decisão não deve ser mais em jogo único.