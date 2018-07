Franca clama por ajuda para não fechar as portas

O tradicional basquete de Franca respira por aparelhos na UTI. A equipe que revelou importantes nomes para o esporte da bola laranja perdeu o patrocínio da Vivo recentemente e corre o risco de encerrar suas atividades.

A última tentativa de salvar o tradicional basquete francano acontece nesta terça-feira, às 18h, em uma reunião no ginásio Pedrocão, que presenciou tantas glórias.

A diretoria do Franca apela ao amor da cidade pelo basquete.

“Após a incansável busca por soluções, junto ao poder público, empresários, agências de marketing e políticos, não conseguimos o resultado esperado. Então nos deparamos com o óbvio. A verdade estava ali, em nossa frente: Somente vocês, torcedores da Capital do Basquete, podem salvar nosso time do iminente fim”, divulgou o clube.

“Vamos tentar encontrar, JUNTOS, alternativas para que o Franca Basquete ganhe um sopro de vida, um novo fôlego e uma esperança de sobrevivência. Precisamos encontrar soluções e a colaboração da torcida é fundamental para acharmos uma saída”, continuou.

O primeiro passo, segundo o clube, é lotar o ginásio em todos os jogos. “A nossa campanha é FRANCA PATROCINA FRANCA e nossa principal meta é LOTAR TODOS OS JOGOS NO PEDROCÃO. Precisamos vender mais de 4 mil ingressos por partida e aumentar o número de sócios-torcedores.”

“Mais do que nunca, o Franca precisa da COMUNIDADE FRANCANA. NÃO PODEMOS DEIXAR ESSA CHAMA MORRER”, suplicou o clube.

É triste. Ver uma equipe de tanta tradição pedir ajuda ao torcedor confirma a falência do esporte da bola laranja no Brasil. É difícil aceitar Franca sem o basquete e o basquete sem Franca.

Vamos torcer para que o apelo público faça mais do que conseguir ajuda dos fanáticos torcedores de Franca para manter o time. É hora de aqueles que gostam realmente do esporte (e da equipe francana) possam estender uma mão amiga para que uma tradicional equipe tenha um fim melancólico.