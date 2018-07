Franca lança site para receber doações

Com uma dívida de mais de um milhão de reais, o basquete de Franca apelou à popular vaquinha para continuar sobrevivendo até que consiga encontrar uma solução definitiva para os problemas financeiros.

Em medida paliativa, o clube lançou uma plataforma de doações online para que torcedores e simpatizantes do basquete francano possam ajudar na recuperação financeira da equipe.

A ideia partiu de Marcelo Bovo e Roberto Dias, CEO e designer, respectivamente, da Dinaweb, que são apaixonados pelo basquete de Franca. O link para fazer uma doação é querodoar.francabasquete.com.br.

Lá o usuário encontrará sugestões de valores para doação que iniciam-se em R$ 10. As pessoas podem doar diretamente no site com cartão de crédito ou débito, bem como anotar os dados da conta bancária para realizar um depósito.

Um display numérico exibirá diariamente o valor arrecadado e qual a meta que o Franca Basquete precisa alcançar dentro do mês.

“Nós precisamos do apoio apaixonado da torcida francana e de todo cidadão”, afirmou Mauro Bassi, vice-presidente do Franca.

Além da vaquinha online, outra alternativa encontrada pela entidade é o aumento no número de sócios-torcedores e público nos jogos da equipe no Pedrocão.