Garota de 14 anos e 2,26m viraliza por desempenho em torneio de basquete na China

Zhang Ziyu se tornou uma sensação na China. Com apenas 14 anos e 2,26m, ela rapidamente viralizou no Sina Weibo, popular rede social chinesa, e, com uma matéria do Global Times, tomou o mundo. A jogadora é apontada como uma futura estrela, com comparações com Yao Ming.

O vídeo do desempenho na final feminina da Liga Nacional de Basquete Sub-15 da China é impressionante. Ziyu é da província de Shandong, no leste do país, e anotou 42 pontos na decisão do torneio, disputado em Jingzhou. A pivô ainda pegou 25 rebotes e conseguiu seis tocos.



Zhang Ziyu, de 14 anos e 2,26m, durante torneio sub-15. Foto: Reprodução

Além disso, outros vídeos da mesma competição foram compartilhados para comprovar que se trata de um potencial talento para o basquete. Não há como pará-la no ataque e, na defesa, ela intercepta os passes e bloqueia os arremessos com facilidade.

A 2.26-meter tall Chinese girl’s dominant performance during the women’s final in China’s U15 National Basketball League drew anticipation from netizens who expect her to become the next Chinese basketball superstar, like #YaoMing. https://t.co/Snc8HKManj pic.twitter.com/h4v2tSclMj — Global Times (@globaltimesnews) July 15, 2021

Zhang, obviamente, é mais alta que todas suas companheiras de equipe e adversárias. Na primeira série, ela já tinha 1,60m e, mais tarde, na sétima, 2,11m.

De acordo com relatos da mídia chinesa, Zhang nasceu em uma família com DNA do basquete. A mãe, Yu Ying, tem 1,98m e passou até pela seleção chinesa. O pai (2,13m) também é ex-jogador profissional.

Agora todos esperam que Zhang Ziyu possa se tornar, de fato, uma estrela do basquete.