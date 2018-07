Garoto de 14 anos e 2,30m sonha com a NBA

Se o tamanho ajuda no basquete, o romeno Robert Bobroczky promete se transformar em um futuro astro do esporte. O garoto de 14 anos e 2,30m (ISSO MESMO!!! 2,30m!!!) assinou com o Stella Azzurra, de Roma, e sonha em ingressar na NBA em breve.

A equipe italiano, que já foi tradicional no esporte da bola laranja, atualmente está apenas na quarta divisão local e se destaca pela formação de jovens atletas. No Stella Azzurra, Bobroczky espera se desenvolver tecnicamente e fisicamente para se tornar um jogador profissional.

Além da altura, Bobroczky chamou a atenção da mídia especializada pela língua afiada. Cortejado pelo poderoso Barcelona, o garoto menosprezou o clube catalão, citando Maccabi, atual campeão europeu, Cajasol (antigo Sevilha) e, claro, a NBA como os seus objetivos.

“Comecei a jogar basquete aos cinco anos e espero chegar até a NBA ou até mesmo um bom clube da Euroliga, com o Maccabi. Sei que o Barcelona me quer, mas não me atrai, nem o Real Madrid. O Cajasol sim”, afirmou em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Bobroczky tem como espelho (e não poderia ser diferente) outro gigante que jogou no basquete norte-americano. O romeno é fã do chinês Yao Ming, que jogou pelo Houston Rockets por oito temporadas e se aposentou em 2011 por causa de problemas de lesão.

O inusitado, neste caso, é que Bobroczky, aos 14 anos, já é um centímetro mais alto do que Yao Ming, que tem 2,29m. A expectativa dos médicos é que ele possa crescer mais cinco centímetros, alcançando 2,35m.

Se atingir o sonho de NBA, Bobroczky vai se tornar o jogador mais alto da história da liga, superando o seu compatriota, o romeno Gheorghe Muresan, que defendeu Washington Bullets (atual Washington Wizards) e New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets), e o sudanês Manute Bol, que jogou por Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers e Miami Heat. Ambos com 2,31m.