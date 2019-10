Georginho faz triplo-duplo, e São Paulo bate Corinthians pelo NBB

O primeiro Majestoso do NBB teve torcida única do Corinthians no ginásio Wlamir Marques, nesta terça-feira, mas foi o São Paulo quem mandou no clássico quase que do início ao fim. Após largar com 5 a 0 no placar, o time do técnico Bruno Savignani foi atropelado pela equipe de Cláudio Mortari, que venceu por 97 a 84.

Estreante no NBB, o São Paulo atuou com uma intensidade impressionante e se aproveitou (e muito bem) do desgaste do adversário, que vinha de uma sequência de jogos pela Liga Sul-Americana na última semana e da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra Franca, no domingo.



Georginho foi decisivo contra o Corinthians. Foto: Miguel Schincariol/saopaulofc.net

Georginho De Paula teve uma atuação absurda, terminando com um triplo-triplo. Foram 21 pontos, 11 rebotes e dez assistências. O armador chutou para 50% (3/6) da linha de três pontos, 44,4% (4/9) de dois pontos e 80% (4/5) nos lances livres. “Estou muito confiante”, afirmou.

Destaque também para os estreantes Léo Meindl e Murilo. O ala registrou 18 pontos e oito rebotes e o pivô anotou 17 pontos e pegou cinco rebotes. Pelo lado do Corinthians, Tracy Robinson foi o maior pontuador com 19 pontos.