“Geração Dourada” lidera revolta no basquete argentino

O Mundial da Espanha era para ser o ato definitivo da “Geração Dourada” da Argentina. Mas o torneio que começa no dia 30 de agosto ficou em segundo plano.

Capitaneados por Luis Scola, os jogadores da seleção lideraram uma revolução para mudanças drásticas na Confederação Argentina de Basquete (CABB) por causa de má administração.

O pivô, que recorreu ao secretário de Esporte da Argentina, Carlos Mauricio Espínola, afirmou inclusive, em entrevista ao Clarín, que poderia ficar fora da competição se nada fosse feito.

A postura agressiva, que foi defendida por outros representantes da “Geração Dourada” e demais jogadores da seleção, deu resultado.

Daniel Zanni confirmou nesta segunda-feira, ao Diário Olé, que vai deixar o cargo de presidente da CABB poucos meses depois de assumir o lugar de Germán Vaccaro, que renunciou no final de abril, já pressionado pelos jogadores.

O dirigente, que promete se desligar oficialmente da entidade na terça-feira, vai convocar eleições para escolha do novo presidente em 90 dias. A escolha do próximo presidente, claro, passa pelas mãos dos jogadores, que pedem mudanças no estatuto da CABB.

O favorito de Luis Scola é o ex-jogador Fabrício Oberto, membro da equipe campeã olímpica em Atenas-2004.

A preocupação é sanar dívidas, ter uma administração pautada pela transparência e deixar um legado dentro de quadra, algo que foi perdido, segundo os jogadores, por causa da utilização de recursos sem qualquer planejamento.

A “Geração Dourada” da Argentina, que se despede no Mundial da Espanha, será lembrada para sempre por ser vitoriosa dentro de quadra e pela postura fora dela.