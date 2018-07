Golden State Warriors, estatísticas e o debate sobre ser o melhor

Estatísticas. O esporte não existe sem elas. Alguns gostam, outros odeiam, há ainda os indiferentes. Fato é que o atual campeão da NBA, o Golden State Warriors, tem feito uma temporada em que os números impressionam e, claro, o debate “de quem é melhor?” toma conta do noticiário.

Com uma vitória avassaladora por 34 pontos de diferença sobre o Los Angeles Lakers, o time de Oakland alcançou o 16º triunfo consecutivo, registrando o melhor início de temporada da história da NBA. Os Warriors superaram Washington Capitols (1948/49) e Houston Rockets (1993/94), que fizeram 15-0.

Qual o próximo desafio para Stephen Curry e companhia? As estatísticas apontam o canhão para Los Angeles Lakers e Chicago Bulls.

Os Lakers da temporada 1971/72 são os detentores do recorde de vitórias consecutivas. Com uma equipe com Wilt Chamberlian, Gail Goodrich e Pat Riley, foram 33 triunfos. Faltam 18 para os Warriors. Já os Bulls entraram nas estatísticas históricas da NBA como o time com mais vitórias em uma temporada regular. Com sob o comando do maior de todos os tempos, Michael Jordan, foram 72 triunfos (10 derrotas) na temporada 1995-96.

É possível? É.

A confiança adquirida pela conquista do título na última temporada fez o time superar o obstáculo derradeiro para atingir um nível impressionante. A pressão diminuiu em vez de aumentar sobre os ombros dos jogadores. A engrenagem funciona perfeitamente, todos os movimentos são executados com sincronismo inabalável. Não à toa, nem sequer o fato de Steve Kerr, o técnico, estar afastado após passar por duas cirurgias nas costas, tem interferido no desempenho da equipe. O interino, Luke Walton, comanda um grupo que tem talento e sabe tudo que precisa executar em quadra.

E, mesmo quando dá algo errado, sempre há o fator de desequilíbrio chamado Stephen Curry. A temporada do armador, já eleito MVP em 2014-2015, é espetacular. As estatísticas estão disponíveis para uma averiguação: 32,1 pontos, 5,1 rebotes e 5,9 rebotes em média.

Se conseguir alcançar os recordes de Lakers e Bulls, o Golden State Será o melhor time da história da NBA? Para aqueles que preferem analisar além dos números a resposta é não.

Dennis Rodman, por exemplo, jogador daquele Chicago de 1995-96, já disse que os tempos eram outros, com equipes mais fortes. Atualmente comentarista, Charles Barkley reforçou este discurso. As comparações entre gerações realmente não é justa. O basquete mudou muito.

As façanhas dos Warriors serão recordadas por muito tempo, até porque o esporte não sobrevive sem estatísticas, mas tanto os Lakers de 1971/72 e os Bulls de 1995-96 foram campeões além de bater recordes. O Golden State só poderá ser considerado o melhor algum dia se conquistar o bicampeonato da NBA.