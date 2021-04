Gui Santos na NBA? É preciso ter calma para não antecipar etapas

Aylton Tesch, agente do ala Gui Santos, revelação do Minas e já convocado pelo técnico Aleksandar Petrovic para defender o Brasil, confirmou nesta quarta-feira à ESPN americana que o jogador de 18 anos entregou os documentos necessários para colocar o nome no próximo Draft da NBA.

A entrada do brasileiro na NBA ainda é incerta. Há uma grande possibilidade de Gui Santos retirar o nome da lista pouco antes do evento programado para o dia 29 de julho.



Gui Santos em ação pelo Minas no NBB. Foto: Ricardo Bufolin/ECP

A inscrição nesta edição foi considerada até uma surpresa. O mais concreto era Gui Santos entrasse na seleção dos novatos para 2022. O crescimento como jogador, no entanto, antecipou etapas.

Com mais tempo de quadra no NBB (21,5 minutos), Gui Santos se destacou com atuações sólidas pelo Minas, que avançou aos playoffs com o segundo melhor desempenho da fase regular. Ele ostenta médias de 8,5 pontos, 5,7 rebotes e 1,7 assistência por jogo.

Gui Santos foi um dos 13 estrangeiros selecionados para o Nike Hoop Summit, evento que reúne os jovens atletas mais talentosos do mundo. Devido à pandemia da covid-19 o tradicionalmente evento não aconteceu, mas o nome do brasileiro ganhou força.

Ainda considero cedo para Gui Santos seguir para o basquete americano, mas, claro, há sempre uma chance de uma franquia escolhê-lo e enviando para um estágio em outro país, como foi feito com Didi.

Vamos aguardar.