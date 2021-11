Gustavinho elogia ‘espírito’ dos jogadores nos primeiros dias como técnico da seleção

Os quatro primeiros dias de treino deixaram o técnico Gustavo de Conti satisfeito. Perto da estreia no comando da seleção brasileira masculina, o treinador elogiou o comportamento do grupo de 13 jogadores convocado para os dois jogos contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Brasil entra em quadra na sexta-feira, às 18h, e depois novamente no sábado, às 19h10. As duas partidas serão realizadas no ginásio do Obras Sanitarias, na Argentina, na sede escolhida pela Fiba para realização das duas primeiras rodadas ainda por causa da pandemia do novo coronavírus.



Gustavinho comanda o treino da seleção na Argentina. Foto: CBB

Gustavinho afirmou que, além do trabalho em quadra e na academia, tem procurado conversar bastante com os jogadores.

“Estou feliz e satisfeito com o que estamos fazendo até agora, principalmente pela disposição geral dos jogadores. Disposição de absorver informação, física, de se doar, nas conversas, de um ajudar o outro. Esse é o espírito que gostaria na seleção e que estamos tendo. Totalmente pelo bem da seleção e do basquete brasileiro”, afirmou o treinador.

Na primeira fase, o Brasil está no Grupo B, que, além do Chile, tem Colômbia e Uruguai. A próxima janela será apenas em 2022, em fevereiro, ainda sem local definido. A Copa do Mundo acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro de 2023, com três países (Japão, Filipinas e Indonésia) como sede.