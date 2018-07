História da seleção masculina é contada em longa-metragem

A rica história da seleção brasileira de basquete masculina, bicampeão do mundo em 1959 e 1963, ganhou seu primeiro longa-metragem.

“BOLA AO CESTO – O RESGATE DE UMA HISTÓRIA” será lançado nesta quinta-feira. A obra mostra a trajetória da seleção desde a década de 50 até os dias de hoje, relembrando os principais títulos e, claro, os períodos de turbulência.

Produzido por Pedro Gambera e Sérgio Toledo, os feitos históricos e as dificuldades da seleção são contadas com os depoimentos de 25 personagens de diversas gerações do basquete brasileiro, que estiveram dentro e fora da quadra.

Entre eles estão Oscar Schmidt, Anderson Varejão, Wlamir Marques, Tiago Splitter, Hélio Rubens, Leandrinho, Marcel de Souza, Amaury Pasos, Demétrius Ferracciu, Marcelinho Machado, Marcelinho Huertas e Nenê.

Confira o trailer do longo-metragem: