Huertas é campeão espanhol com o Barcelona

Depois de sofrer na mão do arquirrival na semifinal do Final Four da Euroliga, quando perdeu por 34 pontos de diferença, o Barcelona deu o troco no Real Madrid na decisão da ACB (Liga Espanhola de Basquete).

O título foi confirmado com uma vitória por 83 a 81 nesta quinta-feira, no Palau Blaugrana, em Barcelona. O time catalã, do brasileiro Marcelinho Huertas, fechou a série melhor de cinco em 3 a 1.

O armador brasileiro se destacou nas assistências nos 22 minutos e 53 segundos em que atuou. Foram sete passes para cestas. Huertas anotou ainda nove pontos.

“Estou muito contente com essa conquista, já que tivemos uma temporada muito dura e desgastante. O time jogou com inteligência, se impondo em quadra e conseguindo neutralizar os pontos fortes do adversário”, afirmou Huertas, que chega ao seu terceiro título da principal competição do basquete espanhol.

O destaque ofensivo do Barcelona foi Ante Tomic, com 22 pontos. O armador Juan Carlos Navarro foi eleito o MVP das finais. O jogador recebeu o prêmio pela terceira vez na carreira.

Pelo lado do Real Madrid, o maior pontuador foi Rudy Fernández, que terminou o jogo com 13 pontos. Ioannis Bourousis fez 12.