Marcelinho Huertas é humilhado pela segunda vez na NBA

A trajetória de Marcelinho Huertas na primeira temporada da NBA não está nada fácil. Além de atuar em uma equipe que ainda não se encontrou – o Los Angeles Lakers registra apenas duas vitórias em 11 jogos -, o brasileiro tem figurado nos highlights (melhores momentos) das partidas negativamente.

Na derrota para o Phoenix Suns, na noite de segunda-feira, o armador foi humilhado pela segunda vez na temporada. No segundo quarto do jogo, quando o placar apontava 32 a 30 para o time do Arizona, Brandon Knight deu um drible desconcertante em Huertas antes de acertar um arremesso de três pontos.

Confira o vídeo com o lance de Knight:

O brasileiro sofreu praticamente durante todo o tempo que esteve em quadra – exatos 13m47s – contra Knight, que estava realmente inspirado. O armador dos Suns registrou um triplo-duplo, com 30 pontos, 15 assistências e dez rebotes. Huertas fez sete pontos, pegou três rebotes e deu duas assistências.

Mas Knight não foi o único carrasco de Huertas nesta temporada. O armador já havia sofrido com um drible ainda mais espetacular na partida contra o Miami Heat, no dia 10 de novembro. Naquela oportunidade, Tyler Johnson foi o responsável pela humilhação.

Em uma jogada no último quarto, quando os Lakers buscavam encostar no placar, o armador do time da Flórida ameaçou ir para o lado direito mas, com muita velocidade, cortou para o esquerdo. Huertas deu o bote no espaço vazio e, ao perceber o que havia ocorrido, ficou constrangido.

Confira o vídeo com o lance de Johnson:

Até aqui na temporada, Huertas, que recebeu elogios depois dos primeiros jogos de preparação e tem começado no banco, registra médias de 12,9 minutos, 3,3 pontos, 3 assistências e dois rebotes por partida.