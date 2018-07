Huertas está pronto para o maior desafio da vida nos Lakers

Marcelinho Huertas nunca desistiu de realizar o sonho de jogar na NBA e, enfim, vai realizá-lo. Após um mês de intensa negociação nos Estados Unidos, os agentes do armador de 32 anos acertaram contrato por uma temporada (possibilidade de um segundo ano) com o Los Angeles Lakers.

A ida para o basquete norte-americano é um desafio enorme para o jogador. Há uma diferença gritante entre o jogo praticado na Europa, onde Huertas estava desde 2004 com destaque, para o dos Estados Unidos. A vantagem é que o armador já demonstrou em diversos oportunidades que tem uma capacidade enorme para se adaptar.

A experiência adquirida no competitivo basquete espanhol (com um passagem pelo Fortitudo Bologna, da Itália) será fundamental para o sucesso do brasileiro.

Huertas, com certeza, vai minimizar os efeitos de um jogo extremamente físico e da falta de um chute de fora consistente com uma visão de quadra extraordinária, passes capazes de furas qualquer defesas e, claro, infiltrações utilizando o tradicional arremesso por elevação.

O armador será uma peça importante ao sair do banco no esquema de rotação do técnico Byron Scott. Não há hoje, no elenco dos Lakers, um jogador com as características de Huertas.

O brasileiro também vai contribuir, e muito, com o desenvolvimento do jogador em que o Los Angeles aposta como futuro da franquia. Os Lakers não escolheram D’Angelo Russell na segunda posição do draft em detrimento de Jahlil Okafor, pivô que foi selecionado pelo Philadelphia 76ers na sequência, à toa.

É aguardar para saber como tudo isso vai funcionar na prática.

De concreto, por enquanto, é que Huertas vai realizar o sonho de jogar na NBA e agora são nove os brasileiros na maior liga do mundo. A temporada deve começar com Leandrinho Barbosa (Golden State Warriors), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Nenê (Washington Wizards), Tiago Splitter (Atlanta Hawks), Bruno Caboclo (Toronto Raptors), Lucas Bebê (Toronto Raptors), Cristiano Felício (Chicago Bulls) e Raulzinho (Utah Jazz) .