Impaciente, Cleveland se reforça para confirmar prognóstico

O Cleveland Cavaliers montou um elenco para ser campeão. LeBron James voltou após quatro anos com o Miami Heat e Kevin Love, astro do Minnesota Timberwolves, foi contratado para formar um novo “Big Three” ao lado do armador Kyrie Irving.

A teoria não funcionou na prática.

A campanha regular – 19 vitórias e 16 derrotas – na temporada fez os dirigentes da franquia entrarem em ação.

A paciência não é uma virtude em Ohio.

Poucas horas depois da derrota para o segundo pior time da liga, o Philadelphia 76ers, o Cleveland anunciou uma troca que envolveu outras duas equipes, o Oklahoma City Thunder e o New York Knicks.

O ala Dion Waiters foi enviado ao Thunder para jogar com Kevin Durant, enquanto os inexpressivos pivôs Lou Amundson e Alex Kirk seguiram para o time da Big Apple. Na troca, os Cavs receberam os armadores Iman Shumpert e J.R. Smith, ambos dos Knicks, equipe de pior campanha na temporada.

A dupla promete dar um pouco mais de sustentação ao irregular time do técnico David Blatt. São dois jogadores com experiência e que estavam um pouco desmotivados em Nova Iorque. Além disso chegam com o aval de LeBron, que foi consultado antes de o negócio ser fechado.

Eleito sexto homem (melhor reserva) em 2013, J.R. Smith pode cumprir o mesmo papel em Cleveland, saindo do banco para ajudar o time. As médias nesta temporada não são muito animadores (10,9 pontos, 3,4 assistências e 2,4 rebotes), mas devem subir na nova casa.

Já Iman Shumpert tem uma boa chance de se tornar titular da equipe na posição 2. Assim como Smith, ele deve subir de produção nos Cavs. Até aqui, os números não são bons: médias de 9,3 pontos 3,4 rebotes e 3,3 assistências.

O Cleveland tem pressa para ser campeão e, por isso, sua direção não quis esperar para ver se o time iria encontrar o caminho. Agora é aguardar para ver se, de fato, vai confirmar o favoritismo que lhe atribuído antes do início da temporada.