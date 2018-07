Invicto, Flamengo está sobrando no NBB

O primeiro turno do NBB (Novo Basquete Brasil) chegou ao fim na noite de segunda-feira e o Flamengo está sobrando na competição. A equipe rubro-negra cumpriu com 100% de aproveitamento a primeira metade do torneio. Foram 17 vitórias, novo recorde do torneio.

A última vítima foi o Uberlândia, do técnico Hélio Rubens, que está entre os times com chance de tirar o título do Flamengo. O jogo foi equilibrado, mas os cariocas venceram por 87 a 78, com excelente atuação de Marquinhos e um ótimo trabalho coletivo, principalmente na segunda metade da partida.

Marquinhos, cestinha do NBB, anotou 23 pontos, mas outros três jogadores tiverem participação importante. Olivinha conseguiu um duplo-duplo, com 11 pontos e 12 rebotes, enquanto Caio Torres ficou próximo, com 11 pontos e nove rebotes. O armador Kojo fez 11 pontos e deu quatro assistências. Benite ainda fez 12 pontos.

Parte do mérito da boa campanha, com certeza, está no trabalho do técnico José Neto. O treinador, que me concedeu uma boa entrevista no domingo para o programa Estadão Esportes, da Rádio Estadão (confira o áudio da entrevista aqui), conseguiu transformar o Flamengo, que costumava queimar muitas bolas, principalmente com Marcelinho Machado nos arremessos de três, em uma equipe equilibrada.

José Neto também exige uma aplicação intensa na defesa, algo que ele sempre carregou na carreira e ficou mais forte depois de trabalhar com o argentino Ruben Magnano na seleção brasileira. O Flamengo, nos momentos críticos dos jogos, quando a bola teima em não cair, se aplica ainda mais na marcação.

Não à toa, o time da Gávea tem atropelado os adversários no NBB. Até mesmo aqueles que podem tirar do clube um título que parece certo. Além do Uberlândia, terceiro colocado, o time de José Neto havia derrotado o Pinheiros (102 a 85), o quarto, no último sábado. O Flamengo também passou por cima do Brasília, segundo, por 102 a 88, em jogo disputado no ano passado.