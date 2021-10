James Harden reclama de mudança de regra na NBA: ‘Uma falta é uma falta’

Bastaram apenas quatro jogos para James Harden reclamar. As mudanças nas regras da NBA para esta temporada em relação aos jogadores que costumam forçar faltas em arremessos, procurando o contato com o marcador, afetou diretamente o ala do Brooklyn Nets.

Harden tem ido pouco ao lance livre, algo que sempre foi corriqueiro para ele durante os jogos. Foram apenas 11 vezes contra 48 da temporada passada nas mesmas quatro partidas.



Harden tem ido menos ao lance livre neste início de temporada. Foto: Jonh Michillo / AP

O desabafo aconteceu após o triunfo sobre o Washington Wizards quando Harden foi parar apenas três vezes na linha de lance livre (com 100% de aproveitamento). O ala anotou 14 pontos, com um péssimo aproveitamento dos três pontos (1/8).

“Faltas são faltas, mas sinto que nos jogos tudo está predeterminado e que tenho esse estigma”, afirmou o jogador. “Não sou de reclamar, mas tenho conversado com os árbitros, que se virem uma falta, devem apitar. Só peço que apitem o que veem. Uma falta é uma falta. E não importa em que liga seja.”

Outros jogadores, como Stephen Curry, Trae Young e Luka Doncic, também foram afetados pela mudanças, mas, por enquanto, apenas Harden se manifestou publicamente sobre o assunto.