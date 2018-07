Jason Collins se tornou um ícone do esporte

Jason Collins escreveu o seu nome na história do esporte na noite de domingo. O pivô se tornou o primeiro atleta assumidamente homossexual a jogar em uma das quatro maiores ligas profissionais dos Estados Unidos (NBA, NFL, MLB e NHL).

Depois de assinar um contrato de 10 dias com o Brooklyn Nets, o jogador já entrou em quadra e atuou exatos 10 minutos e 37 segundos na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 108 a 102, no Staples Center, casa do time californiano.

O pivô entrou em quadra pela primeira vez a 10 minutos para o fim do segundo quarto e foi ovacionado pelo público. Depois ele entrou novamente no último período, quando faltavam pouco mais de 8 minutos para o final da partida.

Os números, como eram de se esperar pelo longo período longe da NBA, não impressionaram. Sem ritmo, Collins cometeu cinco faltas, ficando perto da exclusão. O pivô errou ainda o único arremesso que tentou, além de amealhar dois rebotes, conseguir uma recuperação de bola e cometer dois erros.

As estáticas, no entanto, pouco importam.

O pivô Pau Gasol, dos Lakers, resumiu muito bem o que aconteceu na noite de domingo, em Los Angeles. “Ele se tornou um ícone.”

Collins fez questão de agradecer pelo Twitter. “Que dia! Grande vitória nesta noite. Agradeço muito a todos que me ajudaram durante toda esta jornada”, escreveu o pivô.

Confira o momento em que o pivô entrou em quadra: