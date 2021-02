Jeremy Lin desabafa: ‘Ser um veterano de nove anos da NBA não me protege de ser chamado de coronavírus’

Ex-sensação da NBA, Jeremy Lin fez um desabafo importante em sua conta no Instagram. Com nove temporadas no currículo, o armador reclamou do aumento do racismo contra os asiáticos nos Estados Unidos.

“Algo está mudando nesta geração de asiático-americanos. Estamos cansados de ouvir que não experimentamos racismo, estamos cansados de ouvir que devemos manter a cabeça baixa e não criar problemas”, escreveu o jogador, que atualmente defende o Santa Cruz Warriors, equipe da G-League ligada ao Golden State Warriors.



Jeremy Lin tem nove temporadas da NBA no currículo. Foto: Noah K. Murray-USA TODAY Sports

“Estamos cansados dos estereótipos em Hollywood afetando nossa psique e limitando quem pensamos que podemos ser. Estamos cansados de ser invisíveis, de sermos informados de que nossas lutas não são tão reais”, continou.

Por fim, Lin revelou que tem sido ofendido em quadra. “Ser um asiático-americano não significa que não enfrentemos pobreza e racismo. Ser um veterano de nove anos da NBA não me protege de ser chamado de ‘coronavírus’ em quadra. Ser um homem de fé não significa que não luto pela Justiça, por mim e pelos outros”, encerrou.

A última temporada do armador na NBA foi em 2018-2019, quando defendeu o Toronto Raptors. Lin também passou por Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, New York Knicks e Golden State Warrios.

O seu melhor momento na NBA foi pelos Knicks, quando ajudou o time a chegar aos playoffs em 2012. A ‘Linsanity’ tomou conta dos Estados Unidos e ele foi listado pela Revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

Nascido em Los Angeles, o armador se formou em Harvard e, desde esta época, sofreu com insultos racistas.