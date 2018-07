Jogador da NBA compra algodão doce durante jogo da pré-temporada

J.R. Smith estava no banco do Cleveland Cavaliers sem fazer nada. O ala ficou fora do jogo contra o Memphis Grizzlies, válido pela pré-temporada da NBA, por causa de dores na coxa esquerda. Foi então que decidiu acrescentar mais uma boa (e inusitada) história ao extenso currículo.

Vestido com o uniforme de aquecimento da equipe, o jogador avistou um vendedor de algodão doce na arquibancada do Schottenstein Center, em Columbus, capital do estado de Ohio, e não pensou duas vezes em ir até lá.

Com o jogo em andamento, J.R. Smith saiu do banco e foi comprar dois saquinhos da iguaria. Ele deu um deles para Dash, filho do jogador de golfe Jason Day, que acompanhava o confronto, e foi comer o outro com muita tranquilamente, sem se incomodar com nada, ao lado dos companheiros.

Questionado sobre o ocorrido na entrevista coletiva após o jogo que terminou com derrota do Cleveland Cavaliers por 91 a 81, o técnico David Blatt afirmou que não viu J.R. Smith deixar o banco para ir comprar algodão doce. Mas certamente não vai punir o jogador pela atitude.

Logo depois da imagem de J.R. Smith ser compartilhada nas redes sociais, Ellie Day, mãe de Dash, postou uma sequência de imagens do filho comendo o algodão doce, cortesia do ala dos Cavs, que é também um fã de golfe.