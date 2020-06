Jogadoras da LBF aderem ao projeto “EM CASA” e participam de ensaio fotográfico

Érika de Souza, Melisa Gretter, Tainá Paixão, Débora Costa, Patty, Palmira, Karla Costa, Vitória Marcelino… Ao todo 21 atletas das oito equipes da Liga de Basquete Feminino participaram do projeto “EM CASA”, do fotógrafo Marcelo Auge.

As atletas foram fotografadas à distância, em suas casas, em poses intimistas e descontraídas neste período de isolamento social por causa do coronavírus.

O projeto, realizado em duas sessões, é o jeito que Auge idealizou para seguir fotografando durante o período de isolamento. As imagens são captadas através de vídeo chamada. O profissional posiciona seu aparelho celular em um tripé e, com sua câmera, fotografa a pessoa que está do outro lado da telinha.

“Eu já estava fazendo o projeto com outras pessoas, de diversas áreas, que tiveram que se adaptar nessa pandemia, e surgiu a ideia de fazer com as atletas da LBF”, afirmou Auge. “Percebi que elas se divertiram, e logo eu também me diverti. E nesse momento em que estamos enclausurados, é algo diferente. Senti que elas estavam felizes de participarem do projeto”, completou.

As jogadoras aprovaram o resultado. “Eu gostei muito de ter participado. No começo eu tinha muitas dúvidas de como seria, porque eu não sou uma pessoa que tira muitas selfies nas redes sociais e essa foi minha maior insegurança. Mas achei bem bacana, principalmente porque nesta época de pandemia, é algo diferente e ele nos deixou muito bem à vontade. Achei legal que não teve muito a ver com basquete, uniformes de jogo, era algo mais pessoal. Adorei”, afirmou Karla, do Sesi Araraquara.

Melhor Jogadora da última temporada da LBF, Raphaella Monteiro, do Sampaio Basquete, também gostou do ensaio. “Foi uma experiência bem diferente, mas que eu gostei bastante pois o fotógrafo passou bastante confiança e tranquilidade pra mim. De certa forma fez com que a gente tirasse a roupa de treino e se arrumasse um pouco, eu agradeço (risos). Não achava que ia ser tão legal como foi. Adorei o resultado como um todo”, afirmou.