Jogo da NBA custa três vezes valor de shows de popstars

A NBA divulgou oficialmente hoje o preço dos ingressos para o jogo entre Chicago Bulls e Washington Wizards, válido pela pré-temporada, que será disputado no dia 12 de outubro, na HSBC Arena, no Rio.

Apesar dos atrativos que o confronto oferece, entre eles o retorno do armador Derrick Rose após um ano afastado por lesão, o brasileiro Nenê em quadra e o ineditismo da partida, os valores praticados são fora da realidade do Brasil.

Claro que o ginásio estará lotado, não há dúvida nisso, mas boa parte das pessoas foi alijada da chance de ver um jogo da maior liga de basquete do mundo.

O ingresso mais barato, nível 3 topo da arquibancada (o mais distante da quadra, aquele em que o jogador parece uma formiga), vai custar R$ 180 (meia-entrada: R$ 90).

Os de nível 3 fundo e lateral vão custar a inteira, respectivamente, R$ 350 e R$ 400. Nível 1 fundo e lateral vão custar R$ 700 e R$ 800. A cadeira VIP de quadra sairá por R$ 1,5 mil e a cadeira VIP de quadra frente, por R$ 2 mil. Leia matéria completa aqui.

Vou fazer algumas comparações.

O ingresso mais caro para o show da cantora Beyoncé no estádio do Morumbi, dia 15 de setembro, por exemplo, custa R$ 630.

Allianz Parque, ex-Palestra Itália, casa do Palmeiras, ainda não está pronta, mas vai receber o show da banda inglesa One Direction em 10 de maio de 2014. O ingresso mais caro (Pista Premium, Branca e Verde) está sendo vendido por R$ 600.

Mais um show para compararmos. O astro teen Justin Bieber vai se apresentar na Arena Anhembi, em São Paulo, em 2 de novembro. A pista premium, ingresso mais caro, está sendo vendido por R$ 650.

Neste três casos, é possível comprar três entradas de pista premium pelo preço do bilhete da cadeira VIP de quadra frente para assistir Bulls x Wizards.

Iron Maiden também perde de longe para o jogo da NBA. Os britânicos tocam no Jockey Club de São Paulo no dia 20 de setembro. O ingresso mais caro saiu por R$ 450.

Sei que é uma situação completamente diferente, mas vale um registro do valor dos ingressos para os jogos de pré-temporada do Los Angeles Lakers, do astro Kobe Bryant, nos Estados Unidos. O bilhete mais barato está sendo vendido por R$ 70 (o nosso de R$ 180) e o que aqui sai por R$ 800 lá custa R$ 370.

A verdade é que o preço dos ingressos para o jogo do dia 12 de outubro ficou salgado. Os mais aficionados, com certeza, não vão perder esta oportunidade, mas imagino que o público em geral que gosta do basquete não vai gastar esta dinheirama.

E o problema não é apenas com o jogo da NBA. O UFC é outro que exagera nos preços dos ingressos nos eventos que acontecem no Brasil.

O UFC de Belo Horizonte, que não tem nenhuma grande luta no card principal e ocorrerá em uma quarta-feira à noite, será o com os preços mais em conta. O que não quer dizer muita coisa, já que o ingresso mais barato vai custar R$ 150. O mais caro, R$ 950.

Não tenho dúvida de que o evento na HSBC Arena será um sucesso, mas defendo que os valores poderiam ser dentro da realidade do Brasil.