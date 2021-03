Jogo das Estrelas do NBB tem novo local e será disputado no Tijuca Tênis Clube

A Liga Nacional de Basquete mudou novamente o local do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil. Após ir de São Paulo para o Maracanãzinho por causa das restrições impostas pelo governador João Doria devido ao aumento de casos e mortes pela covid-19, o evento agora será no Tijuca Tênis Clube, segundo apurou o blog.

O Jogo das Estrelas acontece nos dias 19 e 20 de março.

O formato será bem diferente dos últimos anos quando duas equipes (NBB Brasil e NBB Mundo) se enfrentavam. Agora serão mini-jogos, com quatro equipes, lideradas por Alex, Marquinhos, Shamell e Georginho.

A alteração no local do Jogo das Estrelas não influência na temporada do NBB. Após remanejar os jogos agendados para São Paulo, o calendário será retomado nesta terça-feira, com duas partidas (Mogi x Flamengo e Corinthians x Minas) no Maracanãzinho.

A tabela do NBB prevê ainda sete jogos na Gávea, nos dias 27, 28 e 29 de março.