Jordan faz aposta arriscada em Stephenson

Michael Jordan decidiu arriscar. Maior jogador de todos os tempos, o dono do Charlotte, ex-Bobcats e novamente Hornets na próxima temporada, fechou contrato com Lance Stephenson e confia em domar o temperamento difícil do ex-jogador do Indiana Pacers em prol da equipe.

É inegável que Stephenson fez uma temporada consistente pelo Indiana, melhor equipe da temporada regular da NBA, e que seria um excelente reforço para qualquer franquia. O comportamento, porém, afastou os interessados.

O ala recebeu uma proposta de renovação do Indiana Pacers de US$ 44 milhões por cinco temporadas (salário anual de US$ 8,8 milhões), e outra dos Hornets, um pouco mais vantajosa.

Stephenson se sentiu desvalorizado pelo Indiana e foi para Charlotte, onde vai receber US$ 9 milhões na temporada 2014-15, o mesmo valor em 2015-16 e terá um ligeiro aumento se os Hornets optarem pela renovação automática (team option) para 2016-2017.

A adição de Stephenson não transforma o Charlotte em favorito ao título, mas, pelo menos, deixa o time mais forte e em condições de ir um pouco mais longe nos playoffs – caiu na primeira rodada para o Miami Heat na temporada passada.

O ex-jogador do Indiana registrou números significativos, com médias de 13,8 pontos, 7,2 rebotes e 4,7 assistências por partida. Ele também registrou 49% nos arremessos de quadra e 35% nos três pontos.

Por outro lado, o ala acumulou 14 faltas técnicas na temporada, além de multas por causa do comportamento dentro e fora de quadra.

Jordan, que sempre acreditou que o trabalho duro é o principal para uma equipe, mesmo que o relacionamento e o comportamento perante o grupo não seja o ideal, apostou alto em Stephenson e pode se dar bem.

Com Al Jefferson, Kemba Walker e Michael Kidd-Gilchrist, além do novato Noah Vonleh, nona escolha do draft deste ano, o Charlotte pode fazer uma boa temporada e surpreender muita gente.