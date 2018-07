Kobe Bryant e os Lakers, enfim, acordaram

A troca de treinador parece ter feito bem ao Los Angeles Lakers e, principalmente, ao dono do time, o ala Kobe Bryant. Ainda com o técnico Mike D’Antoni comandando apenas do vestiário, o time californiano venceu o Houston Rockets por 119 a 108 com ótima atuação de sua estrela.

Kobe somou o seu 18º triplo-duplo na carreira. O ala anotou 22 pontos, amealhou 11 rebotes e deu 11 assistências, além de conseguir três roubos de bola. Não que ele estivesse jogando mal até então, mas parece mais leve depois que o técnico Mike Brown foi demitido.

Depois de um início ruim, os Lakers já conseguiram igualar o número de vitórias e derrotas (5-5) e, aos poucos, vão confirmando o favoritismo que lhe foi atribuído antes da temporada começar.

Além de Kobe, destaque para Pau Gasol, que anotou 17 pontos e chegou aos 15.000 pontos na NBA, sendo apenas o nono estrangeiro a conseguir tal feito. Dwight Howard também teve atuação sólida, com 28 pontos e 13 rebotes.

O problema da equipe, no entanto, continua sendo o banco. Os reservas contribuíram com apenas 37 dos 119 pontos da equipe. Os Lakers, em média, só não são piores do que os suplentes do Portland Trail Blazers.

Confira os melhores momentos da vitória dos Lakers:



DURANT E VAREJÃO

A noite de domingo também foi de outro astro: Kevin Durant. O candidato ao prêmio de MVP, assim como Kobe, conquistou um triplo-duplo. O ala anotou 25 pontos, amealhou 13 rebotes e deu 10 assistências na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Golden State Warriors por 119 a 109.

Confira um pouco do que fez Durant contra o Golden State:



Por fim, um rápido comentário sobre Anderson Varejão. O brasileiro teve mais uma boa atuação (14 pontos e 15 rebotes), mas viu o Cleveland Cavaliers perder o sexto jogo consecutivo (campanha de 2-8), agora para o Philadelphia 76 ers por 86 a 79. Até quando o pivô vai aguentar atuando bem em um time saco de pancada?

Confira os melhores momentos de mais uma derrota do Cleveland: