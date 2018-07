Kobe Bryant entra para seletíssimo grupo

Kobe Bryant será lembrado para sempre no basquete. E na noite de quarta-feira ele deu mais um motivo para que o seu nome fique eternizado no esporte.

Ao anotar 29 pontos na partida contra o New Orleans Hornets – eram necessários apenas 13 -, o jogador do Los Angeles Lakers se tornou o mais jovem jogador da história da NBA a chegar à marca de 30 mil pontos.

O ala alcançou o feito com 34 anos e 104 dias, superando o lendário Wilt Chamberlain, que chegou aos 30 mil pontos com 35 anos e 179 dias. Karl Malone é o terceiro desta lista, ao alcançá-lo com 36 anos e 189 dias.

Além de Kobe, Chamberlain e Malone, apenas Kareem Abdul-Jabbar e Michael Jordan anotaram mais de 30 mil pontos na carreira.

Outro detalhe que dá mais força ao recorde do ala dos Lakers: Kobe é o único desta seleta lista que alcançou o feito atuando pela mesma equipe.

Kobe é ainda o único jogador em atividade na NBA que soma mais de 30 mil pontos.

“É uma honra enorme, para dizer o mínimo. Quando você ouve esses nomes, você pensa a respeito da quantidade de jogadores que jogaram esse jogo. Por isso, estar nessa companhia é extremamente especial”, afirmou Kobe.

Os 29 pontos do ala ajudaram na vitória sobre os Hornets por 103 a 87. O ala amealhou ainda seis rebotes, deu quatro assistências e conseguiu três recuperações de bola.

Confira os melhores momentos da partida em que Kobe bateu o recorde: