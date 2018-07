Kobe Bryant faz novato sentar no chão para ficar no banco

Kobe Bryant não costuma dar moleza para os calouros e, em sua última temporada como profissional, não seria diferente. Fora da partida contra o Dallas Mavericks por causa de uma problema no ombro, o astro do Los Angeles Lakers retirou do banco Larry Nance Jr. para ocupar um dos assentos.

Vestido com um elegante terno azul, Kobe chegou com o jogo em andamento no Staple Center e, ao perceber que não tinha lugar para ele no banco, fez o sinal para que o companheiro deixasse o assento vago. Robert Sacre e Nick Yong chegaram para o lado e abriram espaço para o astro se ajeitar confortavelmente.

Larry Nance Jr. se sentou no chão sem pensar duas vezes e lá ficou até ser chamado pelo técnico Byron Scott para entrar em quadra um pouco mais de um minuto depois. O episódio com Kobe aconteceu quando restavam 4min47s para o final do primeiro período e o ala entrou no lugar de Julius Randle com o cronômetro indicando 3min37s.

Confira o vídeo o episódio entre Kobe e Larry Nance Jr.:

Vale lembrar que Larry Nance Jr. teve um outro episódio (nada agradável) com Kobe ao ser escolhido no draft pelos Lakers. Em 2012, o jogador, então com 19 anos, fez um comentário no Twitter, citando o escândalo sexual ocorrido em Orlando, em 2003, quando o astro do Los Angeles foi acusado por uma mulher de abuso no quarto do hotel.

“Espero que Kobe mantenha suas mãos quietas em Denver. #estuprador”, escreveu Larry Nance Jr., quando o Los Angeles viajou para enfrentar os Nuggets.

Assim que foi escolhido na 27ª posição, o jogador, claro, tratou de enviar uma mensagem para Kobe se desculpando. O astro debochou da maneira com que Larry Nance Jr. se referiu a ele no pedido de desculpas.

“É um garoto. Ele me mandou uma mensagem muito engraçada. Quando a vi disse: agora é a hora que se deve deixar isso passar, quando um companheiro te escreve ‘Olá, Sr. Bryant’. Ele se desculpou e eu lhe disse que fazemos coisas das quais nos arrependemos e gostaríamos de mudar”, afirmou Kobe. “Em seguida mandei uma mensagem dando as boas vindas à equipe”, completou.

Apesar das pazes, Kobe certamente não esqueceu o episódio e escolheu propositadamente Larry Nance Jr. para ir sentar no chão.