Lakers buscam última cartada para chegar aos playoffs

O Los Angeles Lakers ainda sonha com uma vaga nos playoffs. Apesar da distância para o Portland Trail Blazers, hoje oitavo colocado da Conferência Oeste e dono da última vaga, ser razoável, o time da Califórnia, que soma 20 vitórias e 25 derrotas contra 23 vitórias e 22 derrotas do rival, quer dar uma última cartada para se manter vivo na briga pelo título.

Até o dia 21 de fevereiro, data limite para trocas na NBA, os Lakers quer se livrar do espanhol Pau Gasol, que virou reserva com Mike D’Antoni, reforçando o elenco com jogador mais jovem e, claro, com qualidade para se unir a Kobe Bryant, Dwight Howard e Steve Nash.

A especulação do momento é uma negociação que envolveria Boston Celtics e Memphis Grizzlies. Os Lakers enviariam o insatisfeito Pau Gasol para o Boston e receberiam o ótimo Rudy Gay do Memphis, que ficaria com o excelente Paul Pierce.

A troca, na minha avaliação, seria ótima para os Lakers. Rudy Gay se encaixaria como uma luva no esquema de Mike D’Antoni, que ganharia um jogador mais ágil. Um quinteto com Gay, Kobe, Nash, Clark (uma grata surpresa por sinal) e Howard poderia levar o time de Los Angeles aos playoffs.

O Memphis também ganharia nesta troca, recebendo um jogador experiente para liderar o time nos playoffs. Os Grizzlies estão na quarta colocação da Conferência Oeste (29 vitórias e 15 derrotas) e, com Paul Pierce, podem até sonhar com algo maior.

Para o Boston, por outro lado, perder Pierce logo depois da lesão do armador Rajon Rondo, que vai ficar fora do restante da temporada por causa do joelho, seria quase como abrir mão da vaga aos playoffs. Os Celtics (21 vitórias e 23 derrotas) estão em oitavo na Conferência Leste neste momento.

Vamos acompanhar os próximos capítulos desta novela. A única certeza é que Pau Gasol não fica em Los Angeles por muito tempo. Na noite de terça, na vitória sobre o New Orleans Hornets por 111 a 106, o espanhol, que havia criticado abertamente D’Antoni no dia anterior, jogou apenas exatos 21 minutos e 22 segundos.

Os Lakers têm uma valiosa moeda de troca nas mãos (Pau Gasol) e não vai perder a chance de dar a última cartada para não passar o vexame de não chegar aos playoffs.

Atualização: o desejo de contar com Rudy Gay foi desfeito com a confirmação de uma troca entre Memphis Grizzlies, Toronto Raptors e Detroit Pistons.



