Lakers dão suspiro de esperança com Boozer e Lin

A fanática torcida do Los Angeles Lakers pode respirar um pouco mais aliviada. Apenas um pouco. Mas pode.

Depois de perder cinco jogadores, entre eles o excepcional Pau Gasol, o time californiano foi ao mercado e reforçou o elenco. Cobiçado por nove equipes após ser anistiado pelo Chicago Bulls, o ala-pivô Carlos Boozer será o novo companheiro do astro Kobe Bryant em Los Angeles.

“Honrado por fazer parte desta lendária franquia. Sinto-me abençoado”, publicou o jogador no Instagram com uma fotomontagem com o uniforme angelino.

Os Lakers vão pagar um salário de US$ 3,25 milhões ao jogador, enquanto o maior montante (US$ 16,8 milhões) continuará sendo desembolsado pelo Chicago por causa da cláusula de anistia.

A chegada de Boozer é um passo importante para o Los Angeles ser novamente respeitado dentro do garrafão, já que, além de Gasol (foi para o Chicago), Chris Kaman foi embora para o Portland Trail Blazers.

Além do ex-jogador dos Bulls, os Lakers contrataram Ed Davis, jogador de 25 anos que estava no Memphis Grizzlies, renovaram com Jordan Hill e escolheram Julius Randle no último draft. A princípio, os titulares seriam Boozer e Hill.

Boozer foi o primeiro reforço de nível All-Star para a próxima temporada, mas, antes do ala-pivô, o Los Angeles havia contratado Jeremy Lin.

Sensação no New York Knicks, o armador não foi tão bem no Houston Rockets – perdeu até o lugar de titular em alguns momentos para Patrick Beverley – e agora terá mais uma chance de provar que não foi fogo de palha.

O Los Angeles, por enquanto, não é favorito, longe disso. Mas se Kobe voltar motivado, sem dúvida, o time fará uma campanha muito melhor do que na temporada passada e tem chance de incomodar nos playoffs.

Agora só falta contratar um treinador capaz de conduzir esta reconstrução.