Leandrinho cita Michael Jordan para elogiar comportamento defensivo de Klay Thompson

Leandrinho Barbosa, atualmente auxiliar técnico do Golden State Warriors, participou de um podcast da NBA recentemente e, nesta entrevista, elogiou Klay Thompson, que recentemente voltou às quadras após 941 dias após se recuperar de duas lesões graves em sequência: ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho e rompimento do tendão de Aquiles.

Apesar de quase sempre Thompson ser lembrado pelo desempenho ofensivo, o brasileiro destacou o comportamento do ala na defesa. Leandrinho citou até Michael Jordan para justificar sua afirmação.



Leandrinho faz parte da comissão técnica do Golden State. Foto: Darren Yamashita-USA TODAY Sports

“Klay é um dos melhores marcadores como quem já joguei e enfrentei. E como treinador, agora posso ver que ele realmente tem talento para marcar. Ele conhece os detalhes, pequenas coisas que muitos jogadores da NBA não sabem. Ele é tão inteligente, movendo seus pés, e sabendo para onde vai, ele é muito bom nisso”, elogiou.

“Não sabia disso até chegar neste time e jogar com ele e ver que ele está sempre marcando os melhores jogadores da outra equipe. Eu só vejo um cara fazendo isso… Não estou comparando ele, mas só vejo Michael Jordan fazendo isso”, acrescentou.

O brasileiro lembrou ainda de um jogo que aconteceu em 23 de janeiro de 2015, quando Thompson estabeleceu o recorde de 37 pontos em um quarto.

“Nós conversamos na quadra e eu falava para continuar passando a bola para o Klay, para não se preocupar com as jogadas. Se ele estiver livre apenas passe e deixe ele marcar quantos pontos conseguir”, relembrou Leandrinho, que irritou o técnico Steve Kerr. “Steve ficou bravo com isso, mas estava funcionando, estávamos fazendo cestas.”

Aliás, o ex-armador falou também da experiência de agora trabalhar ao lado de Kerr na comissão técnica do Golden State Warriors.

“Tem sido um desafio porque agora eu consigo ver o outro lado, o que o treinador fala sobre os jogadores. Muitas vezes eu pergunto ao Steve (Kerr), você costumava falar de mim assim quando eu era jogador? Porque agora eu vejo o que você fala sobre os outros jogadores”, afirmou o brasileiro.