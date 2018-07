LeBron copia Kobe e publica vídeo em esteira

Kobe Bryant e LeBron James. Quem é melhor da atualidade? A pergunta é feita diariamente em várias partes do mundo…

O astro do Los Angeles Lakers é o preferido de Michael Jordan… Outros defendem que o jogador do Miami Heat, com o bicampeonato que conquistou nas últimas duas temporadas, já superou o rival.

Por que estou divagando sobre esta tema um pouco batido no recesso da NBA? A rivalidade entre os dois é tão grande que bastou Kobe publicar um vídeo (veja abaixo) correndo em uma esteira antigravidade que LeBron fez o mesmo.

O MVP utilizou inclusive o mesmo canal que o astro dos Lakers. Em postagem no Instagram na sexta-feira, o ala do Heat repetiu o que havia feito Kobe na terça-feira.

O que LeBron quis mostrar? Que ele é mais rápido? Difícil dizer. Certo é que Kobe, com certeza, assistiu ao vídeo e ficou ainda mais motivado para voltar o quanto antes.