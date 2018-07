LeBron detona primeira crise em Cleveland

Quatro jogos, três derrotas.

A campanha do Cleveland Cavaliers no início da temporada da NBA, por enquanto, não condiz com o favoritismo que foi lhe atribuído por causa do retorno de LeBron James e da contratação de Kevin Love, outra estrela da liga.

A derrota para o Utah Jazz na noite de quarta-feira fez aumentar o nível de desconfiança sobre o time. Tudo porque, poucas horas antes da partida, LeBron resolveu desabafar.

O astro fez duras críticas ao companheiros, respigando principalmente nos que já estavam na franquia, entre eles Kyrie Irving e Dion Waiters.

“Tem rolado muitas derrotas por aqui nos últimos anos. Muitos dos caras que vão nos ajudar a vencer não jogaram muitos jogos importantes na nossa liga”, disse.

Além da questão da mentalidade derrotista, LeBron atacou o comportamento em quadra. “Você prefere jogar um basquete egoísta e perder ou jogar sem egoísmo, se sacrificar e vencer? Você decide”, disparou.

“Precisamos fazer várias coisas para vencer. Precisamos passar a bola, defender. Precisamos nos sacrificar. E claro que quando vocês está no meio do processo, não é a melhor parte, mas estou olhando para o fim do túnel”, continuou.

“A minha missão não é algo de apenas um jogo. Temos que ser um time que não é egoísta e assim seremos um time melhor. Muitos hábitos ruins foram construídos nos últimos dois anos. Quando você joga esse estilo de basquete, demora para tirar isso de você. Mas estou aqui para ajudar”, acrescentou.

O discurso, por enquanto, não surtiu muito efeito contra o Utah Jazz. Irving, estrela da equipe antes da volta de LeBron, finalizou cinco jogadas a mais do que o companheiro. O armador acertou 12 de 23 (52,1%) e fechou o jogo com 34 pontos.

LeBron fez 31, com um aproveitamento de 44,4% nos arremessos, com oito acertos em 18 tentativas. O ala, que levou um toco espetacular de Gordon Hayward (confira aqui), registrou ainda 100% nos lances livres (12-12).

O tom de voz de LeBron, com certeza, será ainda mais elevado daqui para frente nas entrevistas. O astro não aceita perder e não voltou para Cleveland para passar vergonha. Vamos aguardar os próximos capítulos.