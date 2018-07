LeBron faz bonito gesto para garoto com danos cerebrais

LeBron James foi o centro das atenções do jogo entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, pela temporada regular da NBA. Além de uma atuação consistente na vitória do time de Ohio – 24 pontos, sete rebotes e três assistências -, o astro surpreendeu o público no TD Garden, ao sair da reunião dos jogadores durante um tempo técnico para ir cumprimentar o jovem Aaron Miller, de 16 anos, que estava sendo homenageado pela franquia de Massachusetts.

Miller tem uma história de superação. Por causa de danos cerebrais, o jovem não conseguia movimentar as pernas e apresentava outras limitações nas funções motoras. Após diversas cirurgias e contrariando qualquer prognóstico, ele fez mais do que voltar a andar. Entrou para um time de basquete e foi eleito recentemente o MVP (jogador mais valioso) das Olimpíadas Especiais da área de Boston.

Ao ver o que estava acontecendo no telão, LeBron se emocionou e foi até o jovem para cumprimentá-lo. Surpreendido, Miller não conseguia acreditar no que estava acontecendo. “Não podia ouvir sua história porque estava na partida e o técnico estava desenhando uma jogada. Mas então olhei para cima e vi no telão tudo que Miller teve que passar e onde estava agora. Os médicos lhe disseram que não poderia voltar a falar ou andar e de repente o vi aqui e aquilo se converteu em algo muito maior que o basquete”, afirmou o astro do Cleveland.

Confira o vídeo do momento em que Lebron vai até Miller:

LeBron fez ainda mais. Depois do gesto em quadra, o ala presenteou Miller com o par de tênis que utilizou na partida. Motivo: ele notou que o garoto estava usado o LeBron Soldier 8 FLYEASE, calçado projetado pela equipe do jogador para crianças que não conseguem amarrar os tênis sozinhos.

“Vi que ele usava um tênis que eu tinha projetado. Quando soube de sua história, não sei, pensei que era parte dela”, afirmou LeBron. “Estava apenas demonstrando o meu respeito por ele. Não era algo para os fãs. Era para ele”, completou.

Miller certamente não vai esquecer deste dia tão cedo.