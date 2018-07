LeBron fecha com a Warner Bros e pode estrelar Space Jam 2

Em 1996, Michael Jordan estrelou “Space Jam, o jogo do século”, produção que combinou o uso de live action e animação, com o maior jogador de basquete de todos os tempos contracenando com Pernalonga e os personagens da Looney Tunes. Agora, quase 20 anos depois, há uma chance enorme de uma continuação.

A Warner Bros, responsável pela produção do filme, assinou um acordo com a SpringHill Entertainment, produtora de LeBron James, e logo recomeçaram os rumores (bastante fortes) de que o astro do Cleveland Cavaliers será o protagonista de “Space Jam 2”.

Em 2014, Warner Bros e LeBron negaram qualquer possibilidade de uma continuação. O jogador, no entanto, não descartou. “Gosto muito do Space Jam… Tomara tenha possibilidade de fazer o Space Jam 2”, disse. Agora isso deve acontecer, já que, além da parceria com o jogador, a produtora registrou a marca Space Jam novamente em junho para garantir exclusividade.

As duas partes, claro, preferem não criar expectativa nos fãs. Space Jam foi um sucesso e arrecadou US$ 230 milhões.

Nas redes sociais, LeBron comentou apenas o acordo. “Mal posso esperar para trazer ao público histórias incríveis”, escreveu em sua conta no Twitter. “Vamos lá. Muito aminado!”, acrescentou.

Em comunicado oficial, CEO da Warner Bros, Kevin Tsujihara, comemorou o acordo, que prevê o desenvolvimento de projetos para TV e cinema. “LeBron James é uma das marcas mais famosas do mundo e nós estamos animados para fazer negócios com ele. A combinação da presença midiática global de LeBron e a incomparável experiência da Warner Bros. com produção e distribuição será uma grande vitória para os fãs de todo o mundo.”

Agora é aguardar para saber quando Space Jam 2 será lançado. Enquanto isso, LeBron já dá os primeiros passos como ator. Ele foi elogiado pela participação na comédia Descompensada, estrelada e escrita por Amy Schumer.

Confira o trailer do filme de 1996, com Jordan: