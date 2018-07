LeBron James está livre no mercado

A informação da ESPN norte-americana caiu como uma bomba nesta terça-feira. O agente do jogador, Richie Paul, já informou ao Miami Heat que o astro vai exercer opção de rescisão antecipada, assim como fez Carmelo Anthony com o New York Knicks, para se tornar agente livre irrestrito no dia 1º de julho.

O ala tinha até 30 de junho para decidir se iria cumprir os dois últimos anos de contrato com o Miami Heat. LeBron optou por abrir mão de um salário de US$ 20,5 milhões (R$ 45,6 milhões) nesta primeira temporada e outros US$ 22,2 milhões (R$ 49 milhões) pela próxima.

Diante desta decisão está aberta uma corrida frenética para contratar um dos melhores jogadores da atualidade.

LeBron pode escolher o melhor destino. Até mesmo o Miami Heat – o que não parece muito lógico, mas é possível, desde que ele consiga um acordo mais vantajoso, seja financeiro ou com duração maior e garantias de uma equipe forte – não está descartado.

Sem Carmelo e com o vitorioso Phil Jackson como gerente, o New York Knicks tem armas suficientes para vencer esta disputa. A fanática torcida nova-iorquina já está em campanha para tentar seduzir o astro.

O Cleveland Cavaliers, primeira equipe de LeBron na NBA, deve adotar o slogan “o bom filho à casa torna” nesta briga ferrenha. Depois de uma saída bastante tumultuada, com os torcedores queimando as camisas do ala, os dois lados recuaram e admitiram recentemente que o casamento pode ser retomado.

Outra franquia que colocou o astro no radar recentemente foi o Houston Rockets. A equipe do Texas contratou Dwight Howard, agente livre mais cobiçado na temporada passada, mas viu o time naufragar. Ter LeBron ao lado do pivô e de James Harden seria algo difícil de acreditar neste momento.

A decisão de rescindir de LeBron, com certeza, deve atrair mais interessados. Fato é que o astro pode escolher o melhor lugar, seja pelo aspecto financeiro, seja pela chance de conquistar mais um título.