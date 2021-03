LeBron James investe no beisebol e se torna coproprietário do Boston Red Sox

LeBron James cogita no futuro ser dono de uma franquia da NBA como fez Michael Jordan. Antes disso, no entanto, o astro do Los Angeles Lakers decidiu investir parte da sua fortuna no beisebol.

Segundo o jornalista Michael Silverman, do jornal Boston Globe, o jogador adquiriu parte do Fenway Sports Group, responsável pelo controle do Boston Red Sox, equipe da Major League Baseball. LeBron já era sócio minoritário do Liverpool, da Inglaterra, também da mesma empresa.



LeBron James se torna coproprietário do Boston Red Sox. Foto: Dale Zanine/USA Today

O astro dos Lakers entrou de cabeça neste negócio com Maverick Carter, empresário de Akron, Ohio, onde nasceu LeBron e amigo do jogador da NBA.

Segundo o Boston Globe, a RedBird Capital Partners, que também adquiriu parte da Fenway Sports Group, investirá cerca de US$ 750 milhões. O valor do investimento de LeBron não foi revelado.

John Henry vai continuar como maior acionista do Fenway Sports Group. O grupo comanda o canal de TV NESN e a Roush Fenway Racing, da Nascar, além claro do Boston Red Sox e do Liverpool.

A Major League Baseball ainda precisa aprovar os investimentos na equipe nove vezes vencedora da World Series. A última vez foi em 2018.