LeBron James volta a usar o 23 em Cleveland

Depois de pedir ajuda aos fãs pelo Instagram, LeBron James decidiu que o retorno ao Cleveland Cavaliers será com o número que deixou de usar há quatro anos, quando foi para o Miami Heat.

Em sua conta no Instagram, o astro confirmou que vai jogar novamente com o 23. E fez até uma brincadeira com o 6, número com o qual conquistou dois títulos e disputou quatro finais da NBA.

“23, vai ser isso. É justo que eu volte a usar. 2×3=6. Ainda somos a família 6”, publicou o jogador no Instagram.

Na postagem, LeBron aparece com o uniforme 23 de 2003, quando foi escolhido como primeiro do draft, o da St. Vincent – St. Mary High School, colégio que defendeu antes de ser escolhido pelo Cleveland sem passar pela universidade, além da camisa atual dos Cavs, em uma montagem.

LeBron reativou o 23 depois de afirmar que todos os times da NBA deveriam aposentar o número em homenagem ao maior jogador da história, Michael Jordan. O astro mudou para o 6 justamente porque o Miami aposentou o 23, mesmo sem o astro do Chicago Bulls tem atuado na equipe.