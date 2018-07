LeBron levou a melhor sobre Kobe Bryant

LeBron James se tornou o jogador mais jovem da NBA a alcançar 20 mil pontos na quarta-feira, recorde que era de Kobe Bryant. O ala do Los Angeles Lakers, por outro lado, continua sendo o astro mais popular da liga, ao receber 1.591.437 votos contra 1.583.646 do jogador do Miami Heat para o All-Star Game.

Os dois maiores jogadores em atividade na NBA – Kevin Durant ainda não chegou lá – se enfrentaram na noite de quinta-feira, madrugada de sexta no Brasil, e, claro, não decepcionaram o torcedor.

O Miami venceu por 99 a 90, com uma atuação exuberante de LeBron. O MVP das finais de 2012 anotou 39 pontos, deu oito assistências e amealhou sete rebotes.

Kobe não foi brilhante como nos últimos jogos, quando liderou os Lakers nas vitórias contra Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks. O ala terminou o jogo com 22 pontos (sendo 13 no último quarto, mas com um aproveitamento ruim: 8 de 25), quatro rebotes e uma assistência, cometendo seis erros.

Mesmo com LeBron e Kobe em quadra, o jogo, em seu momento decisivo, teve como personagens principais Dwight Howard e Ray Allen.

O pivô dos Lakers, que fez 16 pontos e amealhou 13 rebotes, desperdiçou dois lances livres a 1min51s do fim, enquanto o ala do Heat anotou nove pontos nos últimos cinco minutos.

“Eles jogaram muito bem. Obviamente eles têm uma enorme familiaridade, jogam juntos há algum tempo. LeBron fez algumas cestas difíceis. Ele é um dos melhores da história”, elogiou Kobe.

Kobe perdeu o duelo para LeBron, mas, ao menos, alcançou um recorde ontem. O ala vai disputar o seu 15ª All-Star consecutivo, ultrapassando astros como Jerry West, Karl Malone e Shaquille O’Neal.

O astro do Lakers é ainda, ao lado de Kevin Garnett, o segundo maior jogador em número de participações no jogo, atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar, com 19.

Confira os melhores momentos da vitória do Heat sobre os Lakers: