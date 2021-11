LeBron não se desculpa com Isaiah Stewart e ainda reclama de suspensão antes de reencontro

Os holofotes serão direcionados para dois jogadores neste domingo, no Staples Center. O jogo ente Los Angeles Lakers e Detroit Pistons marca o reencontro de LeBron James e Isaiah Stewart. O astro da franquia da Califórnia, enfim, se posicionou publicamente sobre o caso de agressão. E não utilizou o espaço para se desculpar. Ele reclamou da punição de uma partida que recebeu da NBA.

“Eu odeio ver o que aconteceu depois disso. Não achei que justificasse uma suspensão. Achei que justificaria uma expulsão (no jogo) por causa do que aconteceu depois disso”, afirmou LeBron.



LeBron em ação após o retorno de suspensão na NBA. Foto: Andy Lyons/Getty Images/AFP

No último domingo, dia 21, LeBron acertou o rosto do adversário em um lance livre. A agressão fez Isaiah Stewart enlouquecer. Sagrando, o jogador do Detroit correu atrás de LeBron e demorou para ser contido, o que foi possível com ajude companheiros e membros da comissão técnica.

Sobre o episódio, LeBron afirmou que não foi um ato proposital. “Se você olhar o vídeo, o cotovelo dele ficou meio alto, me desequilibrou um pouco. Seu cotovelo ergueu meu braço e, basicamente, tentei nadar em cima dele, em seu braço. E quando eu balancei para baixo em seu braço, ele perdeu o equilíbrio, e o lado esquerdo da minha mão roçou seu rosto”, explicou.

“Eu soube imediatamente que havia pegado uma parte de sua cabeça. Eu fui para me desculpar com ele e, obviamente, vocês viram o que aconteceu depois disso. Mas, definitivamente, foi acidental”, acrescentou.

Segundo o repórter Shams Charania, do The Athletic, LeBron ainda tentou descobrir o telefone de Isaiah Stewart para se desculpar, mas o astro não confirmou se falou com o jogador do Detroit.

Vamos ver qual será o comportamento de LeBron e, claro, de Stewart, no reencontro no domingo.