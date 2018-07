LeBron James rasga camisa para ficar mais confortável

As camisas com mangas nunca foram uma unanimidade entre os jogadores da NBA. A peça, no entanto, caiu no gosto do torcedor e virou um sucesso de vendas. A direção da liga norte-americana, óbvio, incentivou ainda mais o uso pelas equipes. Só não contavam com o comportamento de LeBron James.

Na partida contra o New York Knicks, o astro do Cleveland Cavaliers ficou irritado por ter os movimentos limitados pelas mangas da camisa e fez um pequeno ajuste, rasgando um pedaço debaixo do braço.

O fato aconteceu no segundo quarto da partida disputada na Quicken Loans Arena, em Cleveland, quando restavam sete minutos para o intervalo e os visitantes venciam por nove pontos de diferença.

Em um contra-ataque, LeBron recebeu livre pelo lado esquerdo da quadra e, ao arriscar um arremesso de três pontos, errou feio. A falha tirou o astro do sério e, com o jogo em andamento, ele fez o ajuste necessário para ficar mais confortável.

Confira o vídeo:

Coincidentemente, o ala melhorou em quadra na segunda parte da partida, anotou 11 pontos só no último quarto e ajudou na vitória por 96 a 86. LeBron James terminou o jogo com 23 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Questionado depois do jogo, o astro preferiu fugir de polêmica sobre as camisas de mangas. “Eu não sei, pode ser mental. As camisetas são legais, nós amamos as camisetas. O preto ficam bonito. Já faz um tempo desde que esta franquia tem vestido preto. Então, é ótimo estar lá e usar aqueles uniformes”, afirmou.

“Estava frustrado comigo, estava muito fora do ritmo e a camisa era a única coisa que eu poderia descontar. Não podia fazer nada com meu rosto”, completou.