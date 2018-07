LeBron supera Jordan em mais uma estatística

Não há limite para estatísticas. Os norte-americanos adoram. E o basquete é um prato cheio para alimentá-los. Neste cenário, LeBron James alcançou mais uma marca significativa na noite de segunda-feira.

Para o astro do Miami Heat, claro, o importante foi o placar final: vitória sobre o Indiana Pacers por 102 a 90, na American Airlines Arena, e 3 a 1 na série melhor de sete da final da Conferência Leste.

Mas basta ouvir o nome Michael Jordan para esquecer o resultado do jogo e prestar atenção. King James superou o maior jogador de todos os tempos em mais uma dessas estatísticas que só os mais fanáticos acompanham.

LeBron é agora o jogador com mais jogos consecutivos com pelo menos 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em confrontos de playoffs. O astro do Heat agora soma 74 partidas contra 73 de Jordan.

O terceiro da lista é o lendário Larry Bird, que brilhou no Boston Celtics, com 53 jogos. Na sequência está Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, com 52, e que, nesta temporada, nem sequer conseguiu levar o time aos playoffs.

Sobre o desempenho prático contra o Indiana Pacers, LeBron foi fundamental. Ele terminou o jogo com 32 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.