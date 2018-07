LeBron vira mais uma vítima do divertido Chris Bosh

O pivô Chris Bosh não está se destacando apenas pelo desempenho em quadra pelo Miami Heat, atual campeão e melhor time da temporada. O jogador, que tem médias de 17 pontos e 6,8 rebotes, está se especializando em interromper entrevistas dos companheiros.

A vítima mais recente foi LeBron James, que quase foi atingido por um soco ao final da partida contra o Toronto Raptors, domingo, no Canadá.

Bosh dá um golpe no ar de esquerda, próximo ao queixo de LeBron. O ala leva um susto, dispara pela quadra sorrindo e, na sequência, cumprimenta o pivô.

Confira o vídeo de Chris Bosh com LeBron James:



Vale lembrar que recentemente Bosh interrompeu uma entrevista de Dwyane Wade, ainda em quadra, com uma dancinha ridícula.

Confira o vídeo de Bosh agora com Dwyane Wade:



Também não podemos deixar de lembrar do “Harlem Shake” que os jogadores do Miami Heat dançaram nos vestiários no AmericanAirlines Arena.

Confira o vídeo do “Harlem Shake” do Miami Heat:



O clima na melhor equipe da NBA não poderia ser diferente.