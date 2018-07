LeBron volta para casa e vai defender o Cleveland

Desta vez não foi necessário um programa ao vivo para anunciar. LeBron James confirmou o retorno ao Cleveland Cavaliers em seu site oficial, com um texto que ele escreveu para a Sports Illustrated, no início da tarde desta sexta-feira.

“I’m coming home”, anunciava o site do astro, que já com uma foto com o uniforme dos Cavs e o número 6.

Ao clicar no ícone era possível ler o texto escrito por LeBron. “Estou pronto para o desafio. Estou voltando para casa. Quando saí de Cleveland, eu estava em uma missão. Eu estava buscando ganhar campeonatos e ganhamos dois. Mas o Miami já conhecia esse sentimento”, escreveu.

O ala retorna ao Cleveland depois de quatro anos no Miami Heat. Na Flórida, LeBron conquistou dois títulos e disputou quatro finais da NBA.

“A coisa mais difícil é deixar o que construímos com aqueles caras. Eu conversei com alguns deles e vou conversar com outros. Nada vai apagar o que conquistamos”, afirmou LeBron, citando Dwyane Wade e Chris Bosh.

Agora volta para terminar o trabalho que iniciou em 2003, quando foi selecionado na primeira posição do draft, e não foi concluído. Foram sete anos na franquia de Ohio, uma final e nenhum título.

A saída para Miami foi bastante traumática. O ato foi considerado uma traição pelos torcedores dos Cavs, que queimaram as camisas do jogador e destruíram um enorme outdoor com sua imagem.

Além disso, o dono da equipe, Dan Gilbert, postou um texto bastante agressivo no site da equipe. O documento só foi retirado do ar poucos dias antes do anúncio e era um indício forte de que LeBron iria voltar.

“Bem-vindo à casa, LeBron James. Estou animado por torcedores e pelo povo de Cleveland e Ohio. Nenhum torcedor ou pessoa merece um vencedor mais que eles”, já escreveu Gilbert no Twitter logo depois da confirmação.

Em Cleveland, LeBron vai encontrar uma equipe com jovens promissores, como Kyrie Irving e Andrew Wiggins, e pode ter ex-companheiros do Miami ao seu lado, como Ray Allen e Mike Miller. Anderson Varejão, por enquanto, continua, mas ainda pode ser trocado por Kevin Love.