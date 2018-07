Legado de Ary Vidal será eterno

O basquete se despediu de Ary Vidal nesta terça-feira. O treinador, que faleceu na segunda-feira, foi enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Para quem gosta de basquete, para quem jogou basquete, é uma perda irreparável.

Demorei um pouco para escrever algo sobre o fato para refletir o que escrever. Eu tinha apenas oito anos quando o Brasil derrotou os Estados Unidos na final do Pan-Americano de Indianápolis, em 1987.

À época, na minha cabeça, eu não conseguia mensurar o tamanho daquela façanha. Mas posso dizer que foi naquele dia 23 de agosto que decidi que o esporte que iria praticar era o basquete.

Por trás daquela conquistava estavam jogadores como Oscar, Marcel, que sempre admirei e sempre fiz questão de ir ver jogar ao vivo, mas também tinha um comandante genial.

Já li muita gente escrever que Ary deixou uma herança maldita para o Brasil, que priorizava o ataque, principalmente os arremessos de longa distância, sem se preocupar em marcar.

Ele fez isso porque tinha dois dos maiores arremessadores da linha de três de todos os tempos em sua equipe e, claro, o basquete, naquela época, era mais ofensivo do que o atual. Pelo amor de Deus: o cara ganhou dos Estados Unidos lá dentro!!!

Prefiro ver por outra ótica: foi depois desta derrota que os Estados Unidos passaram a dar mais atenção para os torneios de seleções. Este foi o legado de Ary Vidal, pelo menos, em relação ao Pan de 1987.

Não vou me alongar muito. A história de Ary Vidal fala por si. Deixo aqui algumas frases das pessoas que conviveram diretamente com ele.

“Ele nos colocou para jogar de igual para igual com os maiores. Equipes como os Estados Unidos e outras da Europa como a União Soviética. Tudo por conta de sua coragem de arriscar. Talvez não tenha sido o maior em termos de resultados, mas em termos de coragem ele foi um ícone, que mudou o nosso basquete”, resumiu Oscar.

“O Ary foi uma pessoa super importante na história do basquete. Era um técnico extremamente inteligente e inovador, tinha um olhar diferente sobre o jogo. Aprendi muito com ele”, afirmou Guerrinha.

“Ele era como um membro da família, é o mesmo sentimento de quando faleceu meu pai”, disse Marcel.

A importância de Ary Vidal para o basquete será sempre lembrada. O legado será eterno.